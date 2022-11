Il Sole 24 ORE

... l'aumento dei posti di lavoro deve essere in media di circa 70.000 unitàil mercato del ... l'eccessivo allentamento monetario da parte della BoJ è l'unica ragione dell'indebolimento delloe ......ha già visto due interventi diretti sul mercato da parte della Bank of Japan che ha acquistato... leggi ancheil dollaro è il protagonista del Forex L'outlook sul mercato Sui mercati ... Perché lo yen non è più una valuta rifugio: perso il 22% in 8 mesi