(Di domenica 6 novembre 2022) “Hay gente pa tó!” commentò con l’impopolare saggezza dei toreri Rafael el Gallo, detto il divino calvo, quando gli presentarono a una festa Ortega y Gasset e seppe che di lavoro faceva il filosofo. L’esclamazione riaffiora alle labbra conoscendo, veneziano, classe ’75, docente di Storia del vicino oriente antico a Ca’ Foscari, mentre ti spiega che è uno studioso di lingua sumerica; per la precisione, quella del terzo millennio avanti Cristo; che in fondo, dice, non è una lingua morta; e alla fin fine, aggiunge, può costituire una missione di vita. C’è veramente gente di ogni tipo, ma come accade di appassionarsi al? Nel mio caso accadde all’università con l’interesse per il vicino oriente antico, quando scoprii che a differenza del mondo classico presenta una mole immensa di documenti ancora da ...

Massimo Maiocchi: "Studiare il sumerico rende più felici" "Il sumerico è una lingua zombie. Grazie alla quantità di fonti scritte non può morire, a differenza di altri idiomi perduti per scarsità di testi". Intervista al docente di Storia del vicino oriente