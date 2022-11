LIVE Monza-Verona 0-0 | brianzoli in pressione Sampdoria-Fiorentina 0-1 | meglio i viola

All'U Power Stadium, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U Power Stadium,e Verona si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.Verona 0 - 0 MOVIOLA 1 - Calcio d'inizio per il. ...In campo Sampdoria - Fiorentina 0 - 0 DIRETTA eVerona 0 - 0 DIRETTA I GOL Sampdoria - FIORENTINA 0 - 1 al 4'! Rete di Bonaventura! Grande giocata di Kouamè che fa palla al piede per metà campo, poi scodella sulla fascia opposta per Ikonè, il ...Scontro salvezza all'U-Power Stadium con il Monza che è reduce da tre sconfitte consecutive dopo aver ottenuto tre vittorie di fila sotto la gestione Palladino. Dany Mota guiderà l'attacco briancolo c ...Per la 13^ giornata di Serie A, all’U-Power Stadium, i brianzoli di mister Palladino ospitano gli scaligeri guidati da Bocchetti. Calcio d’inizio alle ore 15:00.