LIVE Djokovic-Rune 6-3 3-6 3-2 | Finale Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | break e controbreak in avvio di terzo set

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Nuova prima vincente del numero 18 ATP. 15-15 Troppa foga per il giovane danese, che vanifica l’ottimo dritto mandando in corridoio la volèe. 15-0 Servizio vincente. 16:58 Fisioterapista chiamato da, che si sta facendo massaggiare la coscia sinistra. 2-3 Contro. Il numero 18 ATP si difende, chiudendo in bellezza con un sensazionale passante incrociato di dritto. 40-AD Palla del contro. Punto incredibile. Entrambi si graziano a vicenda sbagliando direzione di volèe e passante. Il danese conquista il punto grazie ad un clamoroso riflesso sull’ultima volèe alta di. 40-40 Rovescio in back insidiosissimo di, che costringe ...

OA Sport vi offre la DIRETTAdella Finale del Masters1000 di Parigi - Bercy, ultimo torneo di questa tipologia del 2022 : cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L'inizio è previsto ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà non prima delle 16:30 .- Tsitsipas: il pronostico Un mese fa, in ...Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rune, incontro valevole per l'ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 sul Centrale.La finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi Bercy tra Rune e Djokovic: info partita, diretta tv e streaming gratis ...