La Fiorentina espugna Marassi | 2-0 alla Sampdoria

Leggi su agi

(Di domenica 6 novembre 2022) AGI - Seconda vittoria consecutiva in campionato per la, che ad una settimana di distanza dal successo sul campo dello Spezia, torna dLiguria con altri tre punti battendo la. Afinisce 2-0 grazie alle reti di Bonaventura e Milenkovic: la squadra di Italiano sale così a 16 punti in classifica, costringendo gli uomini di Stankovic al nono ko e a restar fermi in penultima posizione a quota 6. Quattro minuti sul cronometro e i viola sbloccano subito il risultato con la zampata di Bonaventura, che mette dentro su assist di Dodo dopo una sovrapposizione premiata da Ikone. Neanche una decina di minuti più tardi la squadra di Italiano crea un'altra clamorosa opportunità per il raddoppio, ma Kouame si fa respingere incredibilmente da Ferrari dopo un servizio dello stesso Ikone, che aveva messo ...