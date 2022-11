Iran | media | 4 poliziotti uccisi durante proteste nel sud est

(Di domenica 6 novembre 2022) Teheran, 6 nov. (Adnkronos) - Quattro agenti di polizia sono statinella provincia del Sistan e Baluchestan, nel sud est dell', dove continuano, come nel resto della Repubblica islamica, leanti governative esplose dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata con l'accusa di non aver indossato correttamente l'hijab. Lo riferiscono idi stato. E' da settimane che, nella provincia che confine con l'Afghanistan e il Pakistan, continuano gli scontri tra i manifestanti e le forze governative. Lo scorso 30 settembre nel capoluogo di provincia, a Zahedan, decine di manifestanti sono statiin quello che è stato ribattezzato 'Bloody Friday'.

Dalla cancellazione dell'Ucraina alla repressione delle libertà a Teheran la volontà di creare un "nuovo ordine internazionale" ...