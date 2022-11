(Di domenica 6 novembre 2022) C'è chi dice che se si cerca di costruire dal basso i benefici superano i rischi. Sarà, ma non ditelo ai tifosi della Roma, che si sono trovati in svantaggio nel derby dopo l'di Roger, ...

IL PRECEDENTE Purtroppo non è la prima volta che Roger, difensore solitamente piuttosto affidabile, sbaglia in un derby. Infatti il 15 gennaio 2021 il brasiliano aveva commesso due errori, ... Ibanez, ci ricasca: il suo errore regala il gol a Anderson. E anche nel 2021...