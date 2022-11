Grande Fratello Vip | la stoccata di Alfonso Signorini a Giulia Salemi | “Sembri un preservativo | sei un Durex vivente” Lei reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) No,non ha decisamente apprezzato il look sfoggiato danell’ultima puntata delVip, quella andata in onda nella serata di giovedì 3 novembre su Canale 5. E non ha perso l’occasione di farglielo notare. L’influencer, ex concorrente del reality Mediaset, si è infatti presentata in studio indossando un aderentissimo abitino in latex color carne che la fasciava mettendo in risalto le sue forme. Un modello molto in voga negli ultimi tempi, già sfoggiato anche da Kim Kardashian e Chiara Ferragni. La prima a commentarlo è stata la nuova opinionista Orietta Berti, che ha esclamato: “nudada lontano, stai benissimo”. Immediata la replica lapidaria del conduttore: “un ...