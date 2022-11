GP Valencia | MotoGP | segui la gara in diretta LIVE

(Di domenica 6 novembre 2022) Luogo:, Ricardo Tormo Tutto pronto per il weekend più importante della stagione. Bagnaia e Quartararo sono separati in classifica da 23 punti, un bel vantaggio in favore del pilota Ducati. ...

La Gazzetta dello Sport

Moto3, i risultati del GP: La classifica piloti finaleGPin diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Laè arrivata al suo atto finale: alle 14 va in scena ... MotoGP Valencia LIVE Bagnaia-Quartararo, è il grande giorno! Fernandes è arrivato secondo ed è uscito dalla Moto2 come campione del mondo. Lo spagnolo si trasferirà in MotoGP il prossimo anno. Arbolino è al terzo posto.Francesco Bagnaia parla a poche ore dall'inizio del GP di Valencia 2022, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP.