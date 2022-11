Femminicidio nel Cagliaritano | uccide la moglie e si costituisce ai carabinieri trovati in strada

... l'uomo, un serbo, ha colpito la moglie, 48anni, anche lei di nazionalità serba, con uno o più fendenti, in una struttura di accoglienza per migranti in via Gramsci a Capoterra,centro del la ......centro del la cittadina della Città Metropolitana di Cagliari. L'uomo ora si trova in stato di fermo all'interno della caserma di Capoterra. Ilè avvenuto accanto alla piazza ...Uccide la moglie accoltellandola e poi si consegna ai carabinieri che incontra per strada. Femminicidio oggi intorno alle 12 in un centro di accoglienza per migranti in ...AGI - Femminicidio a Cagliari: un uomo ha ucciso la moglie a coltellate e si è consegnato ai carabinieri che ha incontrato per strada dopo che era stato dato l'allarme dai vicini di casa. È accaduto a ...