Derby Roma-Lazio | le pagelle | Felipe Anderson anima e cuore 7 | 5 | Casale insormontabile 7

(Di domenica 6 novembre 2022)– La Capitale si tinge di biancoceleste: la squadra di Sarri vince la stracittadina grazie alla rete di(leggi qui). Le(4-3-3) PROVEDEL: 6,5 Per lui è una serata praticamente tranquilla. Lo sveglia Zaniolo e la sua amica traversa lo bacia. LAZZARI: 6 Il suo compito lo svolge bene. Zalewsky è bloccato. Si ferma per un dolore alla spalla a metà ripresa. HYSAJ dal 69?: 6 Continua con impegno il lavoro di Lazzari senza sbavature.: 7 La linea difensiva è roba sua. Concede poco spazio e per l’attacco giallorosso èGNOLI: 7 Al debutto in uncapitolino, si ricorda dei suoimilanesi e chiude subito la porta a Zaniolo ed Abraham. La ...

- Lazio . Le pagelle delRUI PATRICIO 6 Nega alla Lazio il gol del 2 - 0 con un bell'intervento aereo: è l'unica parata di una partita nella quale deve soccombere non per colpe sue. MANCINI 5 Il giallo dopo pochi ...I tifosi bianconeri mugugnano: ecco perché L'arbitro della sezione di, un traguardo speciale e ... dove vederla in tv e streaming Riflettori puntati sull'Allianz Stadium per ild'Italia tra ...La Lazio ha avuto la meglio sulla Roma, che non è stata capace di impensierire Provedel. La traversa ferma Zaniolo ...Non è un Jose Mourinho felicissimo quello che si presenta a Dazn per l'intervista del post-partita dopo il derby perso dalla sua Roma con la Lazio.