Bagnaia campione | Ciabatti | ' Vittoria più difficile di quella del 2007'

(Di domenica 6 novembre 2022) La Ducati è tornata sul tetto del mondo dopo 15 anni dall'ultima volta; un successo agognato e fortemente desiderato da una casa che negli anni ha speso risorse economiche e umane per arrivare all'...

... un biglietto da visita stupenda per presentarsi alla Ducati ufficiale che guiderà il prossimo anno come compagno di squadra del neodel mondo Pecco. Un terzo posto meritato per Enea ...del mondo. Francescodel mondo con la Ducati, a 50 anni da Giacomo Agostini con MV Agusta, a 15 anni da Casey Stoner. A 13 anni dall'ultimo italiano, Valentino Rossi. L'ha fatto da solo, sempre gentile ...Francesco Bagnaia si è laureato campione del mondo in Motogp e al termine del gp di Valencia ha commentato così la sua prima affermazione nella classe regina delle due ruote: "Questa è stata la gara ...Bagnaia è campione del mondo della MotoGP 2022 e l’impresa è ancora più d’impatto perché Pecco è arrivato al traguardo senza un ...