Ultime Notizie – Pensioni | Bonomi | “Serve riforma complessiva non quote”

(Di sabato 5 novembre 2022) “E’ particolare che in questo Paese quando si parla di lavoro si parli di. Poi se stiamo sul tema e parlo di quelle di vecchiaia abbiamo già 9 deroghe alla gestione. A livello Inps ci sono 30 comitati che gestiscono il sistemastico senza parlare delle casse private. Quindi credo che se volgiamo parlare seriamenteunadel sistema e non andare avanti con. D’altra parte la legge Fornero ha visto interventi di salvaguardia e credo che per questo con le sue norme non sia andato in pensione nessuno”. Così il presidente di Confindustria, Carloa margine dell’assemblea di Federmeccanica commenta l’apertura del governo ieri nel corso del primo incontro con il ministro del Lavoro Marina Calderone. NADEF –commenta ...

Sky Tg24

...della comunità per la censura 71 Visualizzazioni totali 1 Condivisioni totaliConsiderando ... Nelle24 ore, la rete Ethereum è risultata conforme all'OFAC su oltre il 73% dei suoi blocchi.... in coerenza con il Pnrr." TEMI: distretti fvg distretto caffè fvg distretto mobile fvg distretto vino fvg export fvg monitor distretti trivenetofvgIn Fvg non si sente la ... Governo Meloni, news. Premier: "Con Nadef 30 mld per caro energia fino al 2023". LIVE Perché questa raffica di lanci La Corea del Nord ha attaccato Usa e Corea del Sud per la decisione di estendere le loro esercitazioni militari aeree congiunte in risposta agli ultimi lanci di missili ...A distanza di tre mesi, Stromboli è di nuovo in ginocchio dopo la pioggia caduta nelle ultime ore. Strade e pertinenze delle abitazioni, così come alcune strutture turistiche, sono state invase da fan ...