(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Esprimo la totaleal segretario del Pd Enricoviolentemente contestato nel corso della manifestazione per l'immediato disarmo. La veemenza delle critiche dimostra quanto il pacifismo sia lontano da quella piazza, ma mette in luce anche le troppe parti in commedia che il segretarioha recentemente scelto di interpretare”. E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio, di Fratelli d'Italia.

Il Sannio Quotidiano

...dileggio di Fabio, deputato di Fdi, il quale chiede se 'il segretario del Pd che va in piazza a manifestare per il 'disarmo subito' è lo stesso che ha votato a favore delle armi all'...E giustizia significa indipendenza dell'". Parole che non possono evidentemente bastare. Fin ... Uno di questi è Fabio, romano, deputato dal 2005. Viene dal Fronte della Gioventù e dalla ... Ucraina: Rampelli (FdI), ‘solidarietà a Letta, ma…’ Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Esprimo la totale solidarietà al segretario del Pd Enrico Letta violentemente contestato nel corso della manifestazione per l immediato disarmo. La veemenza delle critiche..Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare di Ucraina nel Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate durante la cerimonia ...