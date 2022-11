Spalletti la profezia prima del gol di Elmas | ecco cosa ha detto a Osimhen

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) Ramanzina didel gol di, il tecnico ha chiesto al suo attaccante più mobilità e profondità. Lucianodel gol diha richiamatoper invitarlo a non stare troppo fermo. Il tecnico lo voleva più mobile per cercare di muovere la difesa dell’atalanta e no dargli punti di riferimento. Così il tecnico pochi minutidel gol diha: “Se vai e ti muovi succede sempre qual”., fatto,ha sovrastato fisicamente Demiral, gli ha scardinato il pallone dai piedi ed ha servito una grande palla ache è stato bravo a farla ...