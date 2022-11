Paura per Lovato | sviene dopo un colpo in testa E' in ospedale per controlli

(Di sabato 5 novembre 2022) Matteoè in, dove è stato sottoposto ad una Tac per valutare le sue condizioniche il giocatore è svenuto per pochi attimi, in campo, nei primi minuti del secondo tempo di ...

Matteo Lovato è in ospedale, dove è stato sottoposto ad una Tacvalutare le sue condizioni dopo che il giocatore è svenutopochi attimi, in campo, nei primi minuti del secondo tempo di Salernitana - Cremonese. Il difensore originario di Monselice, 22 anni, è crollato a terra dopo un contrasto con Okereke e un colpo ...Quei camici bianchi hanno accettato anche di restare mesi senza stipendionon soggiacere ad un comportamento che non condividevano. Lui ci starebbe un'ora sola senza paga Chi ha invecedi ...SAVOGNA (UDINE) - Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, nel territorio comunale di Savogna si è verificato un distacco di massi a Stermizza in direzione ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...