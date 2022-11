Osimhen ed Elmas ribaltano l’Atalanta | Napoli in fuga

(Di sabato 5 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Undici vittorie in tredici gare giocate, con 32 gol fatti. Ilsi impone anche contro: gli azzurri vincono 2-1 al Gewiss Stadium grazie alle reti died, arrivate entrambe dopo il rigore trasformato da Lookman. Nulla da fare per, secondo stop consecutivo in casa e -8 dal primo posto occupato proprio dai partenopei. Partita divertente doveva essere, partita divertente è stata. Ritmi elevati sin dal calcio d’inizio, il primo squillo è stato delsull’asse Lookman-Hojlund, il danese ha però calciato di prima intenzione su Meret. Ilha provato a gestire il possesso, ma sono stati i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio su calcio di rigore con Lookman dopo un fallo di mano di ...

Tuttavia, gli ospiti non si sono disuniti, ed hanno acciuffato la gara con, salvo poi operare il sorpasso grazie alla chirurgica conclusione di. La partita si è infiammata soprattutto ...... conedè fuga scudetto Le pagelle di Roma - Napoli: Kim domina il duello con Abraham Napoli, Kvaratskhelia salta l'Atalanta. Spalletti: "Gasperini veterano terribile, ma noi ancora più ...Nell'anticipo della tredicesima giornata di campionato il Napoli affronta l'Atalanta al Gewiss Stadium. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano ed Elmas accanto ad Osimhen. I nerazzurri rispondono co ...Meret 7 - Grande risposta a qualche critica di troppo (e ingiusta) per Liverpool: una parata d'istinto ad inizio gara, poi un guizzo a mano aperta prima della traversa e diverse uscite al limite dell' ...