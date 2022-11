Next Gen Atp Finals Milano 2022 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Iled ildelleGen ATPin programma da martedì 8 a sabato 12 novembre sui campi in cemento indoor dell’Allianz Cloud di. L’Italia, trionfatrice tre anni fa con Jannik Sinner, potrà contare su Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Compongono il lotto degli otto migliori giovani del circuito anche il danese Holger Rune, il britannico Jack Draper, lo statunitense Brandon Nakashima, il ceco Jiri Lehecka, il taiwanese Chun Hsin Tseng e lo svizzero Dominic Stricker. REGOLAMENTO GLI OTTO QUALIFICATI Quest’ultimo ha beffato sul filo di lana altri due azzurri come Matteo Arnaldi e Luca Nardi, presenti nel capoluogo lombardo in qualità di riserve. A vincere nella passata edizione fu lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica ...