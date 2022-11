Calciomercato.com

Sì, Marioè entrato nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora non solo per quello che ha fatto in campo, ma per quello che è stato in generale all'interno del gruppo. Un guerriero, di ...Buongiorno Mario. Cosa le manca del calcio e come si sta trovando a lavorare nella nazionale croata (none) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ... Mandzukic: 'Rimonta possibile, ma con i nuovi serve tempo. Non si diventa Chiellini in due giorni. Vlahovic Io non pensavo ai gol' Le parole di Mario Mandzukic a "La Gazzetta dello Sport" sulla Juve e sul match di domenica sera contro l'Inter ...Mario Mandzukic parla a Gazzetta. L’ex bianconero: "Nel 2015-2016 avevamo più di 10 punti dalla vetta... e fu scudetto. Io più rimpianto di Cristiano Non ...