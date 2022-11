L'Eco di Bergamo

...alle peculiarità dei singoli territori e alle diverse dotazioni impiantistiche e. A ... Risparmi previsti anche per lenatalizie nella loro funzione aggregativa e di attrazione per ......alle peculiarità dei singoli territori e alle diverse dotazioni impiantistiche e. A ... Risparmi previsti anche per lenatalizie nella loro funzione aggregativa e di attrazione per ... Luminarie tecnologiche e sostenibili: l'accensione per le feste costa la metà La novità. Atmosfera natalizia per cittadini e turisti dal 27 novembre o 4 dicembre: luci a led e timer per accendere e spegnere. Iniziative aumentate. Siamo solo agli inizi di novembre ma già si resp ...Smart working il venerdì, per poter chiudere intere porzioni dei palazzi comunali, alla riduzione dell’illuminazione pubblica e delle luminarie natalizie. Ecco come i comuni provano a fronteggiare il ...