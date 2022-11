Alvini si tiene stretto il punto e spera | “Giocando così | la vittoria arriverà”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella sala stampa dell’Arechi Massimilianoha commentato la prestazione della Cremonese offerta con la Salernitana. “Abbiamo fatto una gran partita contro un’avversaria forte – dice – e di questo dobbiamo dare atto alla squadra; se c’è qualcosa da rimproverare è solo il fatto che non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ancora una volta questi ragazzi hanno dimostrato di stare bene in campo, di metterci passione e idee. Per quanto riguarda i calci di rigore, come dice anche De Gregori non credo che un calciatore lo si possa giudicare da quello ma è vero che oggi in quell’episodio ci abbiamo lasciato qualche anno di vita. È logico però che dopo aver sbagliato dagli undici metri con la Samp in una partita finita male può aver lasciato macigni nella testa: ma alla fine la palla è entrata e abbiamo pareggiato una gran ...