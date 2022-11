Alex Bellini | «Fate attenzione | non fermatevi a Oblivia»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 5 novembre 2022) In concomitanza con la Conferenza Onu sul Clima 2023 (COP 27), il racconto di, un esploratore estremo e divulgatore ambientale, che ci mette in guardia: «Viviamo in una bolla, insensibili, lontani mille miglia dalle scelte che saremmo chiamati a fare per tutelare il Pianeta e noi stessi»