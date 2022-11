Al via lunedì a Torino Global Social Summit con Nobel Yunus

Ausl Romagna

Prende il7 novembre a Torino il Global Social Business Summit con cui, Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006 e "padre" del microcredito, riunisce intorno a sé - nella Centrale della ...7 novembre Dopo la pubblicazione del pezzo sul Vajont, su Paradiso Market, Marco si è ... Elvira è triste perdello scontro con Salvo e Irene va a parlare con lui per cercare di risolvere il ... Pronto Soccorso del Bufalini, da lunedì al via restyling della pavimentazione