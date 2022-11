Zola | ‘I giovani devono giocare | Milan e Napoli in controtendenza’

... fuoriclasse del calcio di allora e di oggi epromesse, amici e artisti conosciuti nella ... Enrico Albertosi, Beppe Tomasini, Comunardo Niccolai, Sergio Gori, Gianfranco, Nicolò Barella, ...Gianfrancoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco un breve estratto:... Le emozioni che trasferiscono in campo iforti aumentano il livello dello ...L'ex attaccante di Cagliari, Napoli e Chelsea ha detto al sua sui giovani italiani che si stanno affermando in patria ...Gianfranco Zola esprime il suo pensiero sulle squadre italiane in ottica Champions League, dispiacendosi per il brutto momento della Juventus ...