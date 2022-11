Violenta bomba d’acqua | allagamenti | frane e traffico paralizzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il maltempo è arrivato, ed inizia a presentare il conto: unasi è abbattuta sul frusinate nei pressi di Cassino. Scrive Frosinone Today come ‘un mare di acqua e fango ha invaso la strada regionale Casilina in territorio di Cervaro nel sud della provincia di Frosinone. Disagi senza fine per gli automobilisti bloccati e per i residenti. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Cassino, la Protezione Civile ed i Carabinieri”. La pioggia battente non ha trovato scarico nei canali di scolo e nei tombini che sono saltati. Nella nottata a causa delle forti piogge che nella notte hanno interessato alcune zone della Versilia disagi esi sono registrati a Bozzano, nel comune di Massarosa (Lucca), dove sono esondati i piccoli corsiche attraversano il Paese, ...