Verona | Bocchetti | “Servono punti Lazovic? Forse rientrerà insieme a Verdi”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Salvatoreè ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina dell’Hellas. Il neo tecnico ha parlato all’antivigilia della sfida contro il Monza di domenica pomeriggio. “Sarà una sfida fondamentale perché giochiamo contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Non vediamo l’ora di portare qualche punto a casa, ci sono state delle difficoltà legate anche al cambio di allenatore. Posso solo assicurare che diamo il massimo e facciamo di tutto per uscire da questa situazione. Perché l’attacco non segna? Thomas, Milan e Kevin si allenano alla grande, le occasioni sono arrivate ma non sono riusciti a sfruttarle, bisognerà fare di meglio”. Sugli infortuni ha affermato: “e Ilic hanno avuto un brutto infortunio, mentre perè stato più leggero.riusciremo a ...

Conferenza stampa, il tecnico delha parlato in vista del prossimo match contro il Monza Salvatore, allenatore del, ha parlato in vista della sfida al Monza. MONZA - "Per noi sarà una ...Commenta per primo Il tecnico delSalvatoreè intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Monza in Serie A : 'Per noi sarà fondamentale: giochiamo contro una squadra che condivide il nostro ...Conferenza stampa Bocchetti, il tecnico del Verona ha parlato in vista del prossimo match contro il Monza Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato in vista della sfida al Monza. MONZA – ...Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato nella conferenza stampa prima della partita contro il Monza, domenica pomeriggio allo U-Power Stadium.