Tromba d’aria nella notte a Cesano | sradicati alberi e tetti dalle case

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Unache si è abbattuta suquesta, danneggiando idi alcunein via di Colle Febbraro, oltre a mandare a terra diversein via di Monte Sant’Andrea. Un turbineche ha iniziato a formarsi intorno alle 4.00 nel territorio del quadrante Nord di Roma. Nelle prime ore di questa mattina, infatti, Via dei Monti di Sant’Andrea è rimasta chiusa al traffico dei veicoli, per la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per rimuovere glidalla carreggiata adibita al transito delle auto. Disagi e problemi alla circolazione soprattutto a causa deglicaduti a, che hanno provocato disagi alla circolazione delle auto private ...