Rave party a Orbetello | tutti assolti | ma dovranno risarcire i danni - Cronaca - lanazione it

Il Fatto Quotidiano

Niente condanna, vista 'la particolare tenuità del fatto' per gli undici imputati che dovranno pagare 1.000 euro a testa come risarcimento ai proprietari ...E noi stiamo qui a stracciarci le vesti per ioppure per le navi umanitarie tenute al largo della Sicilia Nel pezzo su Italia Oggi , firmato da Tino Oldani, si legge come la premier Mette ... La concezione dei rave party della senatrice Biancofiore a La7: “Ci sono orge, sesso all’aperto e… Riguardo il perimetro per limitare il decreto ai rave party solo Forza Italia in questi giorni si è mostrata disponibile a rivedere i contenuti, creando però una spaccatura all’interno della ...Cambierà il reato sui "raduni pericolosi" ideato a seguito del rave di Modena. «Ho accettato subito la richiesta di incontro dei leader confederali per il ruolo ...