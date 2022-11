Pique e il suo addio | Xavi | «mai avuto problemi con lui»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un finale inatteso di una grande carriera. Dopo la sua recente decisione di lasciare il calcio giocato, Gerardsi appresta a scendere in campo nel suo Camp Nou per l’ultima volta. Ad alimentare le sue possibilità di iniziare dall’inizio il match contro l’Almeria sono le dichiarazioni rilasciate da, riportate dal Mundo Deportivo, e la lista dei convocati. L’assenza di Koundé, a causa di un sovraccarico muscolare, spalanca letteralmente le porte all’ex difensore della nazionale spagnola. Certe anche le indisponibilità di Araujo e Sergi Roberto, l’attenzione sarà tutta per lo storico difensore blaugrana e su questo sua ultima presenza contro l’Almeria. Suè intervenuto più volte in conferenza stampa l’amico e allenatore: “Niente da rimproverargli. Non c’è niente di personale, è solo una questione ...

Non è stato facile parlargli da tecnico, dopo essere stato alfianco per tanti anni da calciatore. Gli voglio bene, ma la mia era una decisione presa per il bene della squadra - aggiunge Xavi - . ..."Non so se sono stato giusto neiconfronti ma di sicuro sono stato sincero. Lui è stato un esempio ma le circostanze hanno fatto sì che prendesse questa decisione". Xavi chiarisce che comunque ...