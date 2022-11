Pensioni | Calderone | ' a studio Quota 41 con Opzione Donna e altri interventi' **

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - È ancora presto per ipotizzare in Legge di Bilancio una proroga di102 con cui bypassare la legge Fornero ma il governo starebbe dedicando attenzione alla possibilità di introdurre '41' insieme alla proroga di. Così il ministro del Lavoro Marinaal termine dell'incontro con le parti sociali non si sottrae alle domande dei giornalisti. "Non ho detto che sarà prorogata '102' ma credo che 41 anni di contribuzione possa essere un numero di riferimento anche se è ancora presto per dire in che modo con quali condizionalità. '41' però potrebbe essere uno dei numeri che entra nei ragionamenti assieme a...

