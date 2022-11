Io sono stato all'obitorio oggi a vederefiglia, lui se la spassa". E' la dura reazione di Giovanni Ciobanu, ildi Miriam, la 22enne travolta e uccisa l'altra notte da un'auto guidata da ...... rivelando di non essere ildel secondogenito: Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti dellavita privata hanno assunto connotati ...Padre, 'mia figlia in obitorio, investitore è già libero' 'Mi chiedo se giudice che l'ha scarcerato abbia una figlia' TREVISO, 04 NOV - "Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, ...Giovanni Ciobanu: "Mi chiedo se giudice che l'ha scarcerato abbia una figlia". L'investitore trovato positivo ad alcol e stupefacenti: ha l'obbligo di dimora ...