Napoli | la profezia sull' urna-Champions | per Spalletti sogna

(Di venerdì 4 novembre 2022) Forse è troppo presto per affermare che il calcio italiano sia tornato grande, ma i risultati della fase a gironi dellaLeague sicuramente fanno ben sperare. A eccezione della delusione rappresentata dalla Juventus, retrocessa in Europa League, Inter, Milan efesteggiano una meravigliosa qualificazione agli ottavi di finale, con gli azzurri addirittura primi in un girone con Liverpool e Ajax (oltre ai Rangers; rossoneri e nerazzurri, invece, si accontentano della seconda piazza). Insomma, quasi un rinascimento per il calcio italiano, che potrà contare su ben tre squadre tra le migliori sedici d'Europa, meglio di Spagna (che porta avanti solamente il Real Madrid) e Francia (Paris Saint-Germain), peggio solo di Inghilterra (Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham) e Germania (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Eintracht ...