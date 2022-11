Matilde Brandi | abito mini e gambe in vista | la posa sul divano fa sognare

(Di venerdì 4 novembre 2022) Incantevole e super sensualesi mette insule manda il web totalmente in tilt, ilesaltada paura e lascia i fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ilmessaggero.it

... le centrali Francesca Guarenca (alle spalle due anni di A1 con Chieri) eFrigerio (la ...ha condiviso un percorso giovanile importante con le atlete di Akademia Greta Catania e Valentina...La serata alle Muse sarà presentata da Tunde Stift ed Edoardo Raggetta, e vedrà salire in palcoscenicocome ospite speciale, "il più bello d'Italia" Alessandro Verdolini, la coreografa,... Festa del peperoncino con Matilde Brandi e la sexy star del burlesque Veruska Puff Incantevole e sensuale Matilde Brandi si mette in posa sul divano e manda il web in tilt, il mini abito esalta gambe da paura e lascia i fan senza fiato.Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022.