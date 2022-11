Luca Ricolfi | “La sinistra che disconosce ceti deboli e libertà d’espressione”

Nel suo ultimo saggio,ricostruisce la "mutazione" dell'area progressista post muro di Berlino. "Gli intellettuali di sistema presidiano il politicamente corretto in cambio di postazioni molto ben retribuite".Estratto da 'La Mutazione', di(ed. Rizzoli), pubblicato da 'il Giornale'Non è esatto affermare che la sinistra ufficiale non si chieda perché il popolo preferisce i partiti di destra. Qualche volta prova ...“I diritti civili sono sacrosanti, ma hanno sovrastato quelli sociali. A sinistra c’è un difficile rapporto con la verità, si pensa solo se aiuta ...Caro Merlo, Stefano Folli nel recensire il nuovo saggio di Luca Ricolfi ha ricordato Teodoro Buontempo. Abruzzese di Carsoli, fascista mai pentito, viveva la sua passione politica. Quella vera. Per ...