LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Hashimoto in testa prima dell’ultima rotazione ma Zhang non molla! Casali 15mo

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28: Così l’ultima. Le medaglie si decidono alla sbarra! CORPO LIBERO 131 SOARES Diogo BRA 184 JARMAN Jake GBR 132 SOUZA Caio BRA 255 SCHMIDT Casimir NED 302 MALONE Brody USA 170 PLATA Joel ESP CAVALLO CON MANIGLIE 188 DAUSER Lukas GER 287 TANG Chia-Hung TPE 219 ABBADINI Yumin ITA 297 KOVTUN Illia UKR 167 ABAD Nestor ESP 204 MESZAROS Krisztofer HUN ANELLI 221Lorenzo Minh ITA 268 BURTANETE Gabriel ROU 126 van den KEYBUS Luka BEL 148 CALVO MORENO Jossimar Orlando COL 200 BALAZS Krisztian HUN 256 HEGGEMSNES Sofus NOR SBARRA 301 HONG Asher USA 146Boheng CHN 182 FRASER Joe GBR 262 YULO Carlos Edriel PHI 227Daiki JPN 230 TANIGAWA Wataru JPN 21.27: Questa la classifica dopo 5 rotazioni: 1 ...

...LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO LE ITALIANE E GLI ITALIANI IN GARA PER AGGIORNARE ILFARE ...al volteggio 18.55 - Buonasera ai lettori di Sportface! Tutto pronto ai Mondiali di...Volevo smettere, non volevo più vedere nessuno. Ero come spenta e non mi sentivo a mio ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...Un weekend tricolore dedicato alla ginnastica ritmica. Da oggi fino al 6 novembre Catania sarà la capitale italiana di questa disciplina con le gare della specialità Gold Junior e Senior. La manifesta ...Alessia Maurelli, capitana della nazionale italiana di ritmica, ha ufficializzato la scelta di restare a Desio nonostante il commissariamento dell'Accademia dopo il caso dei presunti abusi: il messagg ...