Kim Min-Jae premio MPV del mese di ottobre per l’AIC Il comunicato

Il difensore del Napoli Minjae è stato eletto dall'associazione calciatori come miglior giocatore del mese di ottobre. Kim Min-jae aveva il difficilissimo compito di prendere il posto di uno come Kalidou Koulibaly. Ne ha raccolto l'eredità e sta sorprendendo tutti a suon di grandi prestazioni. Il sudcoreano è il ... L'Assocalciatori ha votato Kim Min-jae come Mvp del mese di ottobre. Il difensore del Napoli è stato scelto dall'Aic come Most Valuable Player del mese. Per lui si tratta del secondo riconoscimento.