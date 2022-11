anteprima24.it

...Fabioin sala stampa ha presentato la gara con il Pisa in un momento assai delicato per i giallorossi che nelle ultime quattro gare hanno racimolato solo 2 punti. 23 i calciatori...Benevento . Sono ventitré i calciatoridaper il match di domani col Pisa. La rosa giallorossa è ridotta all'osso con ben dieci indisponibili, considerato che si è aggiunto all'elenco degli assenti anche Simy. Presenti ... I convocati di Cannavaro: c'è Glik, ancora out Simy Ancora alle prese con una vera e propria emergenza infortuni, Fabio Cannavaro può abbozzare un sorriso per il possibile ritorno a disposizione di Kamil Glik. Il difensore polacco, fuori nelle ultime q ...Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, può sorridere: il difensore polacco Kamil Glik è pronto a rientrare ...