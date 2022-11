Giaele in piena crisi con Brad? Arriva la lettera che sconvolge tutto al GF Vip

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 4 novembre 2022)De Donà ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip con il racconto del suo matrimonio con coppia aperta e il flirt con Antonino Spinalbese… ma a cambiare ogni cosa c’è lainviata dal marito. Il percorso realizzato daè una delle maggiori protagoniste del Grande Fratello Vip, la quale ha deciso di raccontare la sua vita extralusso al fianco del marito con il quale vive una coppia aperta, ma che a quanto pare doveva restare privata? Nel corso delle ultime settimane a fare discutere troviamo anche il flirt con Antonino Spinalbese e con il quale sarebbe andata ben oltre, così come lascerebbero intendere le immagini che nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web. In queste settimane, non a caso, era attesa la sorpresa dima per ...