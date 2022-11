Elon Musk ha già licenziato metà dei dipendenti di Twitter

Infine Erdogan si è proposto scherzosamente come mediatore conper la spunta blu a 20 (o a 8 ) dollari: "Potremmo parlare direttamente con lui, per noi farebbe una gran differenza, potremmo ...Per Twitter , con l'inizio dell'era, parte il brutale licenziamento di massa di metà dei 7.500 dipendenti dell'azienda, come annunciato del nuovo Ceo pochi giorni dopo l'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di ...Dalla giornata di oggi potrebbero verificarsi i primi esuberi per i dipendenti Twitter, dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk. L'imprenditore Elon Musk ha in programma di licenziare fino alla metà ...Dynamic 1 L’era Elon Musk nell’universo Twitter è iniziata non con poche polemiche. Questa decisione di licenziare metà dei dipendenti insieme ai manager è stata una delle tante scente finite nel ...