Elon Musk da sballo | rifila uno sdeng alla radical chic Cortez

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Oh Casio: ancora tu, ma non dovevamo sentirti più? Oh no, not you again. Yes Indeed, yes she can. Ocasio può. Alexandra con la X Ocasio – trattino –, la milionaria americana a sinistra del partito comunista cinese, è un capolavoro di donna che, spiega bene Federico Rampini nell’ultimo America, viaggioriscoperta di un paese, crea imbarazzisinistra Dem, abbreviativo di demente: un modo elegante per dire che la facoltosa ragazza non capisce una mazza. Del resto, se capiva non faceva la militante paracomunista paragura collezionista di padellate. Il suo profilo Twitter è quel che si definisce visionario, cioè un centro commerciale di cazzate fuori dal mondo per tutti i gusti: da ottima tuttologa, Alexandra con la tripla XXX le spara grosse sullo scibile umano e brilla come nientologa, provoca, batte i piedini, fa ...