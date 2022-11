Ecomondo e Key Energy | 32 start up per la sostenibilità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) –e Keypresentano al mercato 32up e scale up. Aerospazio al servizio della riqualificazione ambientale, stampanti 3D che ripopolano le barriere coralline, apiari urbani smart e sistemi intelligenti che aiutano a ottimizzare i consumi degli elettrodomestici. Un percorso di approfondimento tra leup circolari più innovative in un lungo viaggio virtuale che attraversa tutto lo stivale, dal Trentino-Alto Adige fino alla Sicilia, per presentare nuovi servizi a investitori e imprese all’interno dell’area-up & Scale-up Innovation 2022. Innovazione, ricerca per migliorare l’efficienza delle tecnologie esistenti e per trasformare gli scarti in valore riducendo l’impatto sull’ambiente, questo il minimo comune denominatore delleup che ...