Cresce l' incubo nucleare Associazioni in piazza per la pace

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mentre la minacciaincombe sul mondo intero, e la guerra tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi, è compito di Stati e governi mobilitarsi per stoppare questa maledetta "follia" e ristabilire al più presto la: è questo l'appello che lanciano all'unisono moltissime realtà del terzo settore, dell’smo e dell’impegno civile, che domani scenderanno ina Roma per chiedere la fine della guerra e il ritorno della. Segui su affaritaliani.it

Manifestazione per la pace a Roma sabato 5 novembre, l'appello delle associazioni: 'Fermate la folle guerra in Ucraina' Mentre la minaccia nucleare incombe sul mondo intero, e la guerra tra Russia e ...sempre di più nei popoli europei l'di una escalation nucleare che non è più un tabù, persino nel discorso pubblico dei leader internazionali'. 'Per queste ragioni il tempo di ... Roma, 3 nov. Adnkronos) – "Da otto mesi la guerra è tornata nel cuore dell'Europa, mietendo lutti e riaprendo ferite antiche tra i popoli. L'aggressione di Putin all'Ucraina ha isolato la Russia dalla ...