Conte | «Mi vedete più invecchiato dopo un anno di Tottenham?»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il tecnico delAntonioha presentato la delicata sfida di Premier League contro il Liverpool, scherzando in conferenza stampaha presentato in conferenza la partita trae Liverpool: CRISI – “Dobbiamo uscire da questa situazione, dobbiamo affrontare queste tre partite nel modo migliore. Abbiamo tanti infortuni. Undi? Mipiù?“ KLOPP – “Ha cambiato il volto del Liverpool. Ricordo benissimo che non vinceva da tanto tempo e ha avuto bisogno di quattro anni per aiutarlo. Questo dimostra sicuramente che è importante che l’allenatore abbia tempo. Il Liverpool deve essere un esempio” L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico del Tottenham Antonioha presentato la delicata sfida di Premier League contro il Liverpool, scherzando in conferenza stampaha presentato in conferenza la partita tra Tottenham e Liverpool: CRISI - 'Dobbiamo uscire da questa situazione, dobbiamo affrontare queste tre partite nel modo migliore. Abbiamo tanti infortuni., dalle opposizioni ci sono giudizi diversi. Io sono accusato di essere sempre quello che per un Ministero chissà che cosa fa e abbiamo visto per un Ministero in più al governoter che ...Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha presentato la delicata sfida di Premier League contro il Liverpool, scherzando in conferenza stampa Conte ha ...Antonio Conte ha parlato del suo primo anno alla guida del Tottenham in conferenza stampa: "Mi vedete più vecchio dopo un anno". Poi parla di Jurgen Klopp: "Ha cambiato il volto del Liverpool.