Bomba d’acqua in Irpinia | allagamenti a Montella

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn provincia di Avellino unaha colpito il comune di, dove un fiume di fango e detriti hanno invaso il centro del paese. In un video diffuso sui social, l’acqua trascina con sè le cose che trova lungo il suo cammino, tra cui un grande frigorifero. Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di unache si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra (Avellino). Enormi disagi per tutti, soprattutto per anziani e bambini. I più fortunati sono riusciti ad uscire allo svincolo di Lancusi e lasciare l’autostrada. Particolarmente critica la situazione a Mercato San Severino dove ...