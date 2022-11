Black Panther | Wakanda Forever | i look delle star sul red carpet della première

(Di venerdì 4 novembre 2022) In vista dell’uscita di, il cast si è riunito a Hollywood per l’anteprima mondialepellicola. Sul tappeto rosso hanno sfilato icone come Rihanna, Angela Bassett e Lupita Nyong’o.è pronto a debuttare al cinema. Il primo film con protagonista Chadwick Boseman è approdato in sala nel 2018 e ha introdotto il personaggio di Pantera Nera nell’universo Marvel. Nonostante la scomparsa prematura dell’attore, l’MCU ha voluto proseguire le avventure nelsenza sostituirlo, ma al tempo stesso introducendo un’altra Pantera Nera. Crediti: AnsaPoco prima dell’uscita del film, il cast si è riunito per lamondiale svoltasi a Hollywood ...

Crescono l'attesa e la curiosità per: Wakanda Forever , il2 in arrivo al cinema il 9 novembre: il regista Ryan Coogler in un podcast è tornato a discutere di una questione dibattuta, cioè la possibile ...... mentre sono quasi dimezzati rispetto a un anno fa, complice la scarsità di prodotto di richiamo (ma tra pochi giorni, almeno, arriverà: Wakanda Forever ). Al primo posto troviamo ...Seagate lancia in collaborazione con i Marvel Studios tre nuovi HDD FireCuda dedicati a Black Panther, al cinema con Wakanda Forever ...Ryan Coogler ha spiegato perché un recasting di T'Challa in Black Panther: Wakanda Forever non era un'opzione: soldi e mezzi per farlo alla Disney non mancano, ma non era quello il punto.