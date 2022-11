Black Friday in arrivo | ma lo shopping di Natale si apre anche un po’ prima

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo aver messo da parte zucche, cappelli da strega e riposto gli scheletri di Halloween e il mese di ottobre nell’armadio, il mese di novembre si appresta ad accogliere il venerdì pazzo degli sconti, ilcon il quale si dà il via agli acquisti natalizi., i consigli per evitare le truffe e non spendere un patrimonio X ...

Giornata ricca di super offerte in quel di Amazon e non solo . Nell'attesa che laWeek parta ufficialmente il 18 novembre , i principali e - commerce si stanno dando battaglia a suo di sconti davvero interessanti. Dopo avervi anticipato i cali di prezzo con coupon eBay ...Cercate uno smartphone sempre performante, magari diverso dal solito Oggi su Amazon, in questo anticipo di2022 , troviamo in offerta OnePlus Nord 2 Pac - Man Edition , la particolare versione dedicata al celebre gioco arcade che tutti noi abbiamo giocato almeno una volta nella vita. Il prezzo,...Il tradizionale appuntamento con il Black Friday torna il 25 del mese, ma sul web parte in largo anticipo rispetto alla data "storica" ...Nel nuovo volantino di Unieuro spiccano diversi prodotti di alta tecnologia in offerta, e come sempre non mancano oggetti di ogni tipo, dalle immancabili smart tv, passando dagli smartphone, ...