Basket | programma 6^ giornata Serie A1 2022 2023 | date | orari e tv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 6^dellaA1di. Nuovo turno del massimo campionato italiano di pallacanestro, che questa settimana vede un solo anticipo sabato 5 novembre, quello tra Treviso e Brescia. Olimpia Milano sul campo di Pesaro, impegno casalingo per Virtus Bologna contro Reggio Emilia a chiudere il turno. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONERISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO Di seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle ...

OA Sport

VIRTUS BOLOGNA - ASVEL VILLEURBANNE EUROLEGA 2022 VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022 - sesta giornata Ore 21:00: Virtus Segafredo Bologna - LDLC ASVEL VilleurbanneDi seguito ilcompleto delle partite della sesta giornata di Serie A 2022 - 2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso DMAX (in chiaro), Eurosport 2 , Eurosport ... Calendario Serie A basket: orari partite 5-6 novembre, chi gioca, programma tv, streaming Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 6^ giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina ha comunicato lo slittamento della gara con la Reale Mutua Torino valevole per la settima giornata del Campionato di Serie A2, in programma alle 18 di dome ...