(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA - Si torna a parlare di, euna volta per argomenti lontani dalla pista e dalla Formula 1 . Dopo la polemica sulle presunte frasi razziste rivolte a Lewis Hamilton , l'ex ...

Corriere dello Sport

ROMA - Si torna a parlare di Nelson Piquet , euna volta per argomenti lontani dalla pista e dalla Formula 1 . Dopo la polemica sulle presunte frasi razziste rivolte a Lewis Hamilton , l'ex pilota automobilistico torna nell'occhio del ...Suggeriamo al professore di pensare a un'altra strada perchéprima dell'intollerabile pugno, ... Ma forse si limiterà a farsi spostare di sede, attendendo "imboscato" che lasi plachi. ... Ancora bufera su Nelson Piquet: augurio di morte a Lula, aperta indagine ROMA - Si torna a parlare di Nelson Piquet, e ancora una volta per argomenti lontani dalla pista e dalla Formula 1. Dopo la polemica sulle presunte frasi razziste rivolte a Lewis Hamilton, l'ex pilota ...L'azzurro mette a referto 22 punti e gli Orlando Magic battono Golden State 130-129. L'australiano sospeso dai Brooklyn per un post antisemita: poi arrivano le scuse ...