(Di giovedì 3 novembre 2022) Come riportato da tuttohellas.it, il tecnico delBocchetti dovrebbe poter recuperare per la partita di Monza l'esterno di fascia...

Calciomercato.com

I due gruppi si sono poi uniti con i titolari diche hanno raggiunto gli altri compagni. Presente Nicolò Zaniolo che dunque dovrebbe essereper l'importante sfida con il Ludogorets .E'E' stata fatta giustizia, Zaniolo doveva saltare solo una partita. La Uefa ha fatto ... Ti dico di più, sono molto contento della sua partita a. Ha sbagliato due gol, nel secondo ... Verona, recuperato Doig ma rimangono in infermeria altri due big A Verona fino a domenica prossima l’importante manifestazione. L’esordio veneto di Lollobrigida da ministro dell’Agricoltura ...Come scrive la Gazzetta dello Sport i giocatori attualmente nella rosa bianconera sarebbero molto utili al pugliese per fare il suo calcio ...