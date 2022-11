Revoca delle deleghe | Laudanna | “Il sindaco di Airola merita sostegno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del capogruppo di maggioranza ad, l’avvocato Antonello. “Quale capogruppo di maggioranza esprimo solidarietà e vicinanza istituzionale alFalzarano per la difficile decisione che ha dovuto prendere.re ledei consiglieri Stravino e Falzarano non è stato sicuramente un atto voluto, men che meno strumentale e/o indotto.Una scelta sofferta e, per la verità, procastrinata già molte volte nella speranza che i due consiglieri facessero ammenda e si evitassero inopportune fughe in avanti, tra l’altro pure mal poste, iniziate, si ricorda, col primo consiglio comunale di insediamento e lesive della tenuta dello stesso gruppo di maggioranza.Il ...